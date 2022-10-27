Путин: отсидеться в сегодняшнем мире не получится

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в сегодняшнем мире «отсидеться уже не получится». Глава государства припомнил пословицу, согласно которой «посеявший ветер пожнет бурю». По словам Путина, Западу придется вести равноправный диалог в рамках мировых дел, касающийся общего будущего. И чем раньше этот процесс начнется — тем лучше, подчеркнул президент. Игру, которую затеял Запад, российский лидер назвал «опасной и грязной».

В современном мире отсидеться вряд ли получится, посеявший ветер — пожнет бурю, кризис затронет всех. Перед человечеством сейчас два пути: или дальше накапливать груз проблем, или пытаться вместе найти решения, пусть и не идеальные, но работающие — сказал глава государства.

Президент заметил, что на Западе всех считают людьми второго сорта, о себе же там думают, как о персонах исключительных. По его словам, даже в разгар Холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Фашисты сжигали книги, сказал Путин, а сейчас западные либералы близки к запрету Александра Солженицына и Федора Достоевского — классиков русской литературы.

Кроме того, Владимир Путин процитировал писателя Александра Солженицына о «длящемся ослеплении превосходством», которое характерно для стран Запада.