Путин отреагировал на теракт в Индии, где расстреляли туристов Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом под городом Пахалгам в Индии, в результате которого погибло по меньшей мере 27 человек. Телеграмма, опубликованная на сайте Кремля, адресована президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру страны Нарендре Моди.

Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание, — говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что двое людей в военной форме открыли огонь по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран, среди погибших есть как минимум двое иностранных граждан. Кашмирские власти расценивают расстрел как террористический акт. По данным СМИ, жертвами атаки стали не менее 27 человек, еще порядка 20 человек получили ранения. При этом официальных данных по погибшим и пострадавшим пока нет.

До этого 17 человек погибли в Нигерии в результате нападения, которое, как предполагается, было совершено вооруженными скотоводами. В центральной части страны часто происходят подобные столкновения из-за земельных споров.