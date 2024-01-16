Путин отреагировал на нежелание голосовать за него Путин о нежелании голосовать за него: критику нужно воспринимать конструктивно

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Критику следует воспринимать конструктивно, а при проявлении недовольства людей помнить, что в стране существует гораздо больше нерешенных проблем, чем решенных, заявил президент РФ Владимир Путин. Так он прокомментировал сообщение с прямой линии о нежелании голосовать за действующего главу государства. Мероприятие прошло в декабре 2023 года.

Вы знаете, на что обратил внимание. Я старался смотреть еще на экран слева, справа и хотел отреагировать на одно сообщение, но не успел, потому что пошли другие вопросы. Оно было таким, небольшим, но в заключение было написано: «Не буду за вас голосовать». Я вот в связи с чем это вспомнил. Во-первых, очень важна всегда обратная связь, это первое. Второе — нерешенных проблем у нас гораздо больше, чем решенных, — сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

По его словам, чем больше проблем решается, тем больше положительного открывается перед гражданами и тем большего хочется, так как возникают новые потребности. При этом в стране по-прежнему много людей, живущих за чертой бедности, признал президент. Он подчеркнул, что «ни в коем случае нельзя воспринимать болезненно любую критику в наш адрес». По мнению Путина, подобное следует считать руководством к действию и быть благодарными людям, которые обращают внимание на нерешенные вопросы.

Также Путин заявлял о том, что все больше граждан России, которые уехали на Запад по разным причинам, хотят вернуться на родину. По его словам, трудно растить детей в условиях, которые создаются в некоторых зарубежных странах, где, например, организованы общие туалеты для мальчиков и девочек. Как подчеркнул глава государства, такое положение вещей уже стало обыденным для Запада. Однако людям с традиционными человеческими ценностями очень трудно жить в подобных условиях, уверен Путин.