Путин отправляется в Дагестан

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин вылетает в Дагестан, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, вторую половину дня глава страны будет работать в республике.

Владимир Путин вылетает в Дагестан в командировку. Вторую половину дня он будет работать там. Весь график идет по плану, — сказал Песков.

Он добавил, что в Дагестане Путин проведет совещание по развитию туризма в Северо-Кавказском федеральном округе. Ожидается, что после вступительного слова с докладом о реализации туристических проектов на территории региона выступит министр экономического развития РФ Максим Решетников. Кроме того, на совещании заслушают доклад министра транспорта РФ Виталия Савельева об инфраструктурном обеспечении туризма на территории округа и доклад главы Дагестана Сергея Меликова о развитии туристической инфраструктуры республики и реализации плана развития различных городов.

Утром Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-бахрейнского сотрудничеств. В ходе разговора монарх заявил о поддержке мер, которые предпринимают власти России для защиты законности и обеспечения стабильности в стране.