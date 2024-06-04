Путин отправил венок на прощание с полярником Чилингаровым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Прощание с депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни известного российского полярника Артура Чилингарова, прислав венок, сообщает ТАСС. Кроме президента свои соболезнования выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также представители обеих палат парламента — председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Также теплые слова в адрес покойного выразили зарубежные политики, включая третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Среди прибывших в Преображенскую церковь храма Христа Спасителя, где проходит церемония прощания, можно было заметить российского хоккеиста Александра Овечкина и главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина. Гроб Чилингарова, также занимавшего пост депутата Госдумы, накрыт российским триколором.

1 июня стало известно, что в возрасте 84 лет скончался советский и российский полярник, исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог, парламентарий и Герой России Артур Чилингаров. Он известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициям и достижениям. Как указано в его официальной биографии, он внес существенный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.