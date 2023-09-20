Путин отправил венок на могилу поэта Добронравова

Фото: Светлана Терещенко/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин отправил венок на могилу поэта-песенника Николая Добронравова. Память артиста также почтил Академический ансамбль песни и пляски Российской армии, передает NEWS.ru.

Николай Добронравов ушел из жизни в 94 года в результате длительной и тяжелой болезни. В начале своей карьеры он работал в кино, а затем стал писать песни. Значительная часть творческой деятельность Добронравова связана с его супругой Александрой Пахмутовой. Она написала на стихи мужа около 400 песен. Среди наиболее известных совместных композиций пары «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей» и многие другие.

Прощание с поэтом состоялось 20 сентября. Ранее были опубликованы фотографии с убитой горем вдовой Добронравова. Александру Пахмутову вели с церемонии под руки. Сквозь слезы она смогла поблагодарить журналистов, которые пришли попрощаться с артистом.

Смерть супруга стала для Пахмутовой сильным испытанием, отметил певец Юлиан. Вместе они прожили почти 67 лет. Для обоих это были самые невероятные отношения, поэтому композитор буквально потеряла «свою главную вторую половину», добавил исполнитель.