Путин отправил в отставку пять генералов МВД

Российский президент Владимир Путин освободил от своих должностей пять генералов МВД и одного полковника полиции, сообщает РБК со ссылкой на президентский указ. Причиной массового увольнения источник агентства назвал «обычной кадровой ротацией в министерстве».

От занимаемых должностей были освобождены: начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор Василий Кукушкин, замначальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майора Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майора Андрей Липилин, начальник оперуправления МВД генерал-майор Александр Удовенко, замначальника департамента по материально-техническому МВД генерал-майора Юрий Инстранкин, а также полковник полиции Эмиль Мусин, — сообщает РБК.

11 мая глава государства также уволил Валерия Балана с поста заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Балан работал заместителем главы ФСИН с 2019 года. Балан работал заместителем главы ФСИН с 2019 года, во время службы он получил несколько государственных наград, в том числе орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.