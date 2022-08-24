Путин отправил Мишустина, Собянина и Григоренко следить за лесными пожарами Путин поручил Мишустину, Собянину и Григоренко посетить регионы с лесными пожарами

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин поручил главе кабмина Михаилу Мишустину посетить регионы, где бушуют лесные пожары. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросу ликвидации пожаров на территориях отдельных субъектов РФ. Также в пострадавшие от пожаров области отправятся мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами, и я просил его (Мишустина. — NEWS.ru) эти территории посетить, — сказал глава государства.

Собянин на совещании предложил президенту поручить ему съездить в Рязанскую, чтобы проверить, как там работают московские спасатели.

Поезжайте, конечно, посмотрите, как идет работа, как организована работа на месте московских соответствующих структур, — отметил Путин.

Григоренко в свою очередь заявил, что незамедлительно вылетит в Рязань, Нижний Новгород и Марий Эл для оценки ситуации. Он назначен главой правительственной комиссии, созданной для координации работы по локализации и ликвидации лесных пожаров на территориях отдельных регионов.

В ходе совещания Путин заявил, что борьба с лесными пожарами в России проходит сложно. Глава государства призвал привлекать больше ресурсов для локализации возгораний. При этом он отметил, что общая площадь очагов в 2022 году почти в три раза меньше, чем в прошлом.

В настоящее время сложная ситуация наблюдается в Рязанской области, где общая площадь лесных пожаров составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьба с огнем осложняется из-за жаркой погоды и порывистого ветра.