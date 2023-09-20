Путин отметил значимость дружбы России и Южной Осетии

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Россия придает большое значение развитию дружественных отношений с Южной Осетией, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня Республики, направленной южноосетинскому коллеге Алану Гаглоеву. Москва будет и впредь содействовать Цхинвалу в обеспечении безопасности, говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте Кремля.

Уважаемый Алан Эдуардович, примите сердечные поздравления по случаю Дня Республики. Придаем большое значение развитию дружественных, добрососедских отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества на различных направлениях, — указано в послании.

Путин заверил, что Россия продолжит поддерживать руководство и народ Южной Осетии в решении задач государственного строительства и социально-экономического развития. Президент РФ пожелал Гаглоеву крепкого здоровья и успехов, а народу Южной Осетии — счастья и благополучия.

Ежегодно 20 сентября в Южной Осетии отмечается День Республики. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики в составе СССР.

Ранее президент Южной Осетии заявил, что республика с давних времен была частью России и ощущает себя частью русского мира. По словам Гаглоева, южноосетинский народ никогда не отказывался от своего исторического выбора и стремления быть вместе с Россией.