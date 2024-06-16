Путин отметил вклад мусульман в единство РФ Путин в поздравлении с Курбан-байрамом отметил вклад мусульман в единство РФ

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сказано в поздравлении президента РФ Владимира Путина с Курбан-байрамом, опубликованном на сайте Кремля. По его словам, они действенно помогают участникам и ветеранам СВО, их родным и близким.

Путин также подчеркнул вклад исламской общины в единение народов России, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога. По его убеждению, Курбан-байрам служит сближению людей, утверждает идеалы милосердия и справедливости, раскрывает глубину непреходящих духовных ценностей ислама.

Отрадно, что жизнь мусульманской уммы нашей страны обогащается добрыми делами и начинаниями, новыми инициативами в сфере культуры, образования, просвещения, — сказано в тексте поздравления.

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» планирует добавить в меню халяльные блюда, заявил ранее генеральный директор компании Олег Пароев в рамках Петербургского международного экономического форума. По его словам, в настоящий момент уже ведутся поиски поставщиков такой продукции. Речь идет об особом способе выращивания, забоя и обращения с животными.