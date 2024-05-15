Путин отметил регулярные успехи российской армии в зоне СВО Путин: российские войска каждый день по всем направлениям улучшают положение

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России каждый день улучшают свое положение по всем направлениям в зоне проведения военной операции на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов. По его словам, которые приводит ТАСС, российские войска выполняют все задачи, поставленные Минобороны и Генштабом.

Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом. И все-все поставленные задачи выполняются. <...> Наши войска по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение, — сказал глава государства.

Путин отметил, что в 2023 году российские войска смогли отразить все контратаки ВСУ. Он добавил, что в этом году армия стала ежедневно продвигаться вперед вглубь обороны противника.

Чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем, — выразил уверенность он.

Российский лидер также отметил, что в Вооруженных силах РФ еще многое нужно сделать. По его словам, быстрая реакция на изменения времени дает уверенность, что задачи будут решены.

До этого Путин заявил, что Россия открыта к диалогу по мирному урегулированию конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что переговоры должны учитывать интересы Москвы и проводиться одновременно с обсуждением глобальной стабильности и надежных гарантий безопасности.