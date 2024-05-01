Путин наградил пять предприятий почетными знаками «За успехи в труде» Путин присвоил почетные знаки «За успехи в труде» коллективу «Севмаша»

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин присвоил почетные знаки «За успехи в труде» пяти предприятиям, сообщается в опубликованном указе. Среди них «Севмаш», АО «Русполимет», ПО «Старт», ЦНИИчермет и Омский завод транспортного машиностроения. Награда присуждена за большой вклад в развитие отечественной промышленности.

Также глава государства присвоил звание Героя Труда ряду граждан. Среди них гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков, завотделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель разреза «Тугнуйский» в Бурятии Алексей Халмакшинов и другие. В указе отмечается, что названные лица награждены за выдающиеся трудовые заслуги и профессионализм.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего корреспондента «Известий» Семена Еремина. В документе говорится, что журналист проявил самоотверженность при исполнении профессионального долга. Известно, что военный корреспондент «Известий» погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона.