Путин отметил неординарность журналиста Владимира Соловьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Проекты и начинания журналиста Владимира Соловьева всегда вызывают большой и неподдельный интерес, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении в честь 60-летнего юбилея теле- и радиоведущего. По словам российского лидера, его программы отличаются талантом и неординарностью.

Уважаемый Владимир Рудольфович! Поздравляю вас с 60-летним юбилеем. <...> Ваши талантливые, неординарные программы на радио и телевидении, другие содержательные проекты и начинания всегда вызывают большой, неподдельный интерес, — говорится в поздравлении президента.

Ранее глава государства рассказал, что свой день рождения, который он отмечает 7 октября, провел в кругу своих коллег из Казахстана и Узбекистана. По его словам, Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приехали с рабочим визитом в Россию, обсудили дела и «сообразили на троих». Позже в интервью Медиакорпорации Китая он пояснил, что отметил праздник в узком кругу друзей и близких. По его словам, все прошло хорошо.

В сентябре Владимир Соловьев назвал условие восстановления мира на Земле. По его словам, этому может помочь появление нового типа оружия. Он считает, что ядерное вооружение уже не является фактором сдерживания, а «оглушительная победа» не сможет обеспечить безопасность на долгий период.