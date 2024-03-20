Путин отметил героизм доверенных лиц в Донбассе и Новороссии

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Предвыборная работа доверенных лиц в Донбассе и Новороссии требовала мужества и личного героизма, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с ними в Большом Кремлевском дворце. Также глава государства отметил, что многие из них работали в очень сложных условиях, где «неонацисты обстреливают мирные города».

Многие из вас работали в очень сложных условиях и на наших приграничных территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру, [и] в Донбассе, и в Новороссии — это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу, — сказал Путин.

Накануне президент встретился с лидерами фракций Госдумы. Он заявил, что в жизни страны остается еще «много дури и несправедливости», поэтому российским властям рано «почивать на лаврах». Глава государства назвал народосбережение и укрепление экономики основой программы развития России.

Также 19 марта Путин участвовал в заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что службе следует уделить особое внимание антикоррупционной работе в сфере государственного оборонного заказа. Глава государства также призвал обратить внимание на экономическую преступность в секторе реализации национальных проектов, а также федеральных и региональных программ.