Путин отменил возрастную маркировку религиозных книг Путин отменил возрастную маркировку Библии, Корана и школьной литературы

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Президент России Владимир Путин подписал закон, упраздняющий возрастную маркировку для школьной и религиозной литературы. Кроме того, вносятся изменения в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

Так, не будут маркироваться литература, изучение которой предусматривается федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными основными общеобразовательными программами, а также основные религиозные тексты традиционных для России религий — Библия, Коран, Танах и Ганджур.

Также в прокатном удостоверении на фильм должны содержаться сведения о запрете распространения картины среди детей в случаях, если она содержит информацию, запрещенную для распространения.

Ранее Российский книжный союз (РКС) направил письмо председателю комитета по информполитике Госдумы Александру Хинштейну, попросив расшифровать положения законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Члены РКС попросили разъяснить, будут ли те или иные сюжеты в классической русской литературе, входящие в школьную программу, подпадать под запрет в случае принятия законопроекта.