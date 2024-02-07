Путин отложил визит в Турцию ТАСС: запланированный на 12 февраля визит Путина в Турцию отложен

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Президент РФ Владимир Путин

Визит президента России Владимира Путина в Турцию, запланированный на 12 февраля, отложен, сообщил ТАСС дипломатический источник в Анкаре. Причины смены планов главы российского государства не называются.

Визит отложен. Подробности пока неизвестны, — рассказал собеседник агентства.

Ранее поступала предварительная информация о том, что 12 февраля Владимир Путин нанесет рабочий визит в Турцию для обсуждения с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ряда назревших международных проблем. В частности, предполагалось, что стороны обсудят аспекты торговых отношений двух государств, вопросы расчетов, выход на конкретные договоренности об учреждении российско-турецкого банка и дорожную карту создания газового хаба.

В декабре Эрдоган заявлял, что согласовал с Путиным вопрос прокачки российского газа на Балканы и в Европу посредством «хаба» во Фракии. В свою очередь российский вице-премьер Александр Новак говорил, что дорожная карта по участию России в строительстве газового хаба на территории Турции находится на стадии согласования. Он выразил уверенность, что конкретные договоренности о реализации проекта будут достигнуты в ближайшее время.