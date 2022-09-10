Путин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 10 сентября по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе. Глава государства и градоначальник вышли на связь из парка «Зарядье», где состоится праздничный концерт по случаю 875-летия столицы.

10 сентября Путин также открыл колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин связались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт в честь Дня города. 140-метровое колесо обозрения стало крупнейшим в Европе, ранее это почетное звание принадлежало London Eye высотой 135 метров.

Вместе с мэром столицы, президент дополнительно посетил новый Дворец самбо и бокса в Лужниках. Здание площадью более 45,6 тысячи кв.м. отличается стеклянным потолком и витражным остеклением. Комплекс оборудован самыми современными тренажерами и инфраструктурой.





Международный центр самбо и бокса — первый в России спортивный объект подобного типа.

Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что проезд по Московскому скоростному диаметру будет бесплатным для жителей столицы и области. Для транзитных автомобилей введут плату с 1 января 2023 года.

Московский скоростной диаметр — главный проект дорожного строительства столицы. Он объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Также диаметр соединит 10 крупнейших вылетных магистралей. В 48 районах с населением порядка 4,5 млн человек появятся новые транспортные связи. Кроме того, многоуровневые развязки обеспечат выезд на МКАД и ТТК, также МСД улучшит транспортное обслуживание аэропортов Домодедово и Шереметьево.