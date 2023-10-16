Путин открыл движение по мосту через реку Кальмиус в Мариуполе Путин открыл движение по мостам в Мариуполе и Ленобласти

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по видеосвязи распорядился открыть автомобильное движение по двум мостам — через реку Кальмиус в ДНР и реку Свирь в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Кремля. Общая протяженность двухполосного моста в Мариуполе составляет 141 метр, а ширина — 22 метра. Он беспечивает транспортное сообщение между районами города. Объект является частью трассы М-14.

Этот проект ускорит движение по федеральной трассе ’’Новороссия’’ в сторону Крыма, повысит его транспортную доступность, — сказал Путин.

Строительство моста через реку Свирь было завершено с опережением контрактных сроков на три года.

Строители приступили к возведению объекта приступили в конце 2019 года. Соответствующее поручение отдал сам глава государства. Мост считается стратегически важным объектом для жителей ленинградского Подпорожья. До его появления населенный пункт был разделен на две части, и единственным переходом была плотина Верхне-Свирской ГЭС.

Мост включает в себя 11 опор, а также подходы на левом и правом берегах. Его длина составляет 2,5 тысячи метров. Строительные работы продолжались круглый год.

Ранее президент открыл новый участок трассы Москва — Казань в Нижегородской области. На мероприятии, посвященном этому событию, глава государства отметил, что в эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящейся магистрали М-12 общей протяженностью более 300 километров. Новый дорожный объект позволит сократить время в пути между Москвой и Арзамасом в два раза.