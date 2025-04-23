Путин поручил ускорить работу над боевыми лазерами

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Производство робототехнических комплексов, способных поражать различные цели, боевых лазеров и безэкипажных катеров в России следует ускорить, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. По словам лидера, которые приводятся на сайте Кремля, Россия уже располагает наработками в этих сферах. Путин отметил, что страна должна двигаться быстрее на самых современных, востребованных, перспективных направлениях.

Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. Особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам, — подчеркнул президент.

До этого было опубликовано видео, как Вооруженные силы РФ поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. По данным пресс-службы Минобороны, для удара российские войска использовали БПЛА «Герань-2».

Ранее Путин заявил, что российским войскам пока не хватает FPV-дронов. Глава государства обратил внимание, что их «очень ждут на линии боевого соприкосновения». Также он подчеркнул, что у страны есть планы по наращиванию производства таких БПЛА.