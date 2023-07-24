Путин от души поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, говорится на сайте Кремля. Глава российского государства тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения. Кроме того лидеры стран обсудили развитие отношений двух государства, а также стратегическое партнерство и союзничество Москвы и Ташкента. Утверждается, что Путин также направил своему коллеге поздравительную телеграмму.

Уважаемый Шавкат Миромонович, от души поздравляю Вас с днем рождения. Вы пользуетесь весьма высоким авторитетом среди граждан Узбекистана, что в полной мере подтвердили итоги недавних президентских выборов, — говорится в телеграмме.

14 июля Мирзиёев принес присягу перед парламентом и вновь вступил в должность президента Узбекистана. Досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля. Явка составила около 80%. Мирзиёев набрал свыше 87% голосов.

3 июля Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с Днем независимости республики. Глава государства пожелал коллеге здоровья и успехов, а народу Белоруссии — счастья и процветания.