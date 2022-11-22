Путин освободил Солтановского от должности постпреда при Совете Европы

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Иван Солтановский

Президент России Владимир Путин освободил Ивана Солтановского от должности постпреда РФ при Совете Европы, откуда Москва вышла в марте этого года. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Освободить Солтановского Ивана Дмитриевича от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге, Французская Республика, — говорится в документе.

Россия вышла из Совета Европы. Членство было прекращено 16 марта. РФ состояла в организации 26 лет.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти страны давно приняли решение о выходе из организации, однако Москва по-прежнему остается участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключенных в рамках ООН.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что СЕ в последнее время много критикует и осуждает Россию, однако без нее организации нечем будет заняться и выход только один — самораспуститься. Он также напомнил, что РФ была одним из крупнейших спонсоров организации и сэкономленные деньги пойдут на решение экономических проблем в стране.