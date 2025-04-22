Путин освободил от должности российского посла в одной стране Путин освободил Андрея Будаева от должности посла России в Уругвае

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин освободил Андрея Будаева от должности посла РФ в Уругвае, следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Новым диппредставителем страны станет Алексей Исаков. Помимо этого, он будет по совместительству занимать должность наблюдателя РФ при Комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции.

Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай, — говорится в сообщении.

Ранее Путин освободил Алексея Павловского от обязанностей посла России в Австралии. Соответствующий указ был размещен на портале официального опубликования правовых актов. В документе было сказано, что Павловский также являлся послом РФ в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи. От этих обязанностей он тоже освобожден. Путин назначил Павловского послом этих государств в апреле 2019 года.

До этого российский лидер назначил Александра Лукашика новым послом страны в Черногории. В сентябре 2024 года глава государства освободил от этой должности Владислава Масленникова, временным поверенным тогда стал Петр Свирин.