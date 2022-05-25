Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России

Андрей Гурович / Фото Пресс-служба МЧС

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Андрея Гуровича от должности заместителя главы МЧС. Указ, опубликованный на официальном интернет-сайте правовой информации, вступает в силу со дня подписания.

Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, — говорится в указе.

Ранее Совет Федерации поддержал кандидатуру бывшего замдиректора Росгвардии Александра Куренкова на пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий. Кандидатуру Куренкова предложил президент России. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина целесообразным и отметил, что президент выдвинул его кандидатуру, потому что лично знает Куренкова, который обладает необходимыми для этой службы качествами.