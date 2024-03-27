Путин остановил кортеж и пообщался с местными жителями в Торжке

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Тверская область, Торжок. Президент РФ Владимир Путин общается с гражданами

Президент России Владимир Путин прибыл в Торжок Тверской области, где пообщался с местными жителями. Кортеж главы государства остановился на одной из улиц города, после чего российский лидер вышел к людям, кадры опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Здравствуйте! Мы вас ждали, я ждала вас 20 лет! — призналась одна из местных жительниц.

Горожане снимали встречу на смартфоны и тянулись пожать руку президенту, тогда как Путин тепло всех приветствовал. Глава государства рассказал, что планировал посетить Торжок еще 25 марта, однако отложил поездку из-за теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее Путин поздравил с Днем войск национальной гвардии военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии. Президент поблагодарил их за мужество и верность Родине в видеообращении, размещенном пресс-службой Кремля.

Российский лидер также отмечал, что в особо тяжелые и трагические периоды страны возрастает значение культуры и духовных ценностей. Сейчас россияне должны опираться на идеи созидания, гуманизма и милосердия, добавил глава государства. По его словам, эти ценности объединяют людей, делают их сильными и сопереживающими, что важно после произошедшей в Красногорске трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл».