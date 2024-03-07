Путин сел за штурвал авиатренажера в военном училище Краснодара

Фото: Владимир Гердо/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин во время посещения Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова

Президент России Владимир Путин испытал авиатренажер в военном училище Краснодара. На кадрах, опубликованных корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным в Telegram-канале, видно, как глава государства сел за штурвал учебно-боевого самолета Як-130.

Ранее сообщалось, что президент прибыл в Краснодар. Помимо визита в военное авиационное училище, Путин также посетит готовящийся к открытию Дворец самбо. По традиции Путин встретится с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, с которым обсудит наиболее важные вопросы развития региона.

В феврале президент совершил получасовой полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М. Это произошло во время его визита в Казань. Путин находился за штурвалом, а рядом с ним был основной пилот.

В среду, 6 марта, Путин встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Беседа политиков состоялась на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Комментируя противоречия с Молдавией, глава Гагаузии отметила, что сейчас нет предпосылок для начала процесса выхода автономии из состава республики, он может начаться только в случае утраты независимости страны.

Перед этим российский лидер провел переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Известно, что они продолжались 50 минут.