Путин определит приоритетные направления развития науки в РФ Путин подпишет указ об основных векторах научно-технического развития России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию объявил о подписании указа об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития РФ, передает пресс-служба Кремля. По его словам, в документе будет упомянута атомная энергетика.

Результатом нашей сегодняшней работы будет указ, который подготовлен, и он будет подписан. Указ называется «Об утверждении приоритетных направлений научно-технического развития и перечня важнейших наукоемких технологий», — отметил глава государства.

Как уточнил Путин, в сфере атомной энергетики у России есть конкурентные преимущества. Страна является в этом направлении мировым лидером, констатировал он.

Ранее Ростехнадзор выдал разрешение на выпуск ядерного топлива для атомной энергетики будущего Сибирскому химическому комбинату. На СХК также создают объекты опытно-демонстрационного комплекса в рамках стратегического проекта «Прорыв», добавили в пресс-службе Росатома.

До этого сообщалось, что Путин дал указание к 15 июня выделить средства на развитие космической ядерной энергетики. Оно касается кабмина, Роскосмоса и Росатома. В документе упоминалось, что начиная с 2024 года из федерального бюджета будут выделяться бюджетные ассигнования в объеме, необходимом для реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом «Развитие космической ядерной энергетики России».