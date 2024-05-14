Путин определился с ролями Фадеева и Ямпольской в администрации президента Путин назначил Фадеева и Ямпольскую советниками президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Фадеев

Президент России Владимир Путин переназначил главу Совета по правам человека Валерия Фадеева своим советником, сообщается на сайте Кремля. Также глава государства утвердил на аналогичную должность Елену Ямпольскую, которая ранее занимала пост председателя комитета Государственной думы по культуре.

Своими указами глава государства назначил: <...> Фадеева Валерия Александровича — советником президента Российской Федерации; <...> Ямпольскую Елену Александровну — советником президента Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Елена Ямпольская многое сделала для сферы культуры во время работы на должности главы соответствующего комитета Госдумы. Он выразил ей благодарность за проделанный труд. Так он отреагировал на назначение Ямпольской советником президента России.

Также стало известно, что Путин назначил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева своими помощникам. Кроме того, глава государства переназначил Антона Вайно руководителем администрации президента. Максим Орешкин назначен замглавы администрации президента — ранее он занимал пост помощника главы государства.