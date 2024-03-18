Путин определился с планом зарубежных визитов после выборов Песков: страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна

Фото: kremlin.ru

Первая страна, куда отправится президент РФ Владимир Путин с зарубежным визитом после выборов, уже известна, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. По его словам, подробности будут объявлены своевременно.

Мы сообщим о нем (визите — ред. NEWS.ru) своевременно. Он известен, — отметил Песков в беседе с журналистами.

Ранее Путину, который побеждает на проходящих выборах главы государства, доложили об актуальных результатах голосования. По информации Пескова, который отвечал на вопрос журналистов об осведомленности главы государства, от российского лидера ничего не утаивали.

До этого Центризбирком России обнародовал информацию, согласно которой действующий президент страны после обработки 100% протоколов в Донецкой и Луганской народных республиках лидировал на голосовании. Путин набрал 95,23% и 94,12% голосов соответственно. Согласно данным информационного табло в ЛНР на втором месте из кандидатов расположился с 2,13% голосов Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Кроме этого, ВЦИОМ передавал, что глава государства, согласно данным экзитпола, займет первое место на президентских выборах. По их сведениям, Путин наберет 87% голосов. Кроме этого, действующий российский лидер на тот момент побеждал в Херсонской и Запорожской областях. Российский лидер набрал в регионах 88,12% и 92,95% голосов соответственно.