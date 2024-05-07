Путин определился с целями России на его пятый президентский срок Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 года. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

В частности, в ближайшие шесть лет планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, повысить коэффициент рождаемости в стране, снизить уровень бедности ниже 7%, а также двукратно повысить МРОТ по сравнению с 2023 годом. Вместе с этим в России планируют запустить цифровую платформу, способствующую формированию и поддержанию здоровья человека.

Кроме того, Путин поручил к 2030 году создать условия для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности, увеличить численность иностранных студентов в вузах РФ, повысить долю молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45%. Кроме того, планируется за шесть лет довести до 70% долю проектов в сфере культуры, нацеленных на продвижение и защиту традиционных ценностей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что указ Владимира Путина о традиционных ценностях стал основой государственной политики страны. Он отметил, что благодаря этому решению навсегда пресечены попытки извне изменить нравственное развитие РФ.

В свою очередь философ Александр Дугин выразил мнение, что страны Запада относятся к президенту России как к врагу, поскольку он защищает традиционные ценности. По его словам, глава государства с самого начала выводил РФ из-под глобального влияния и противодействовал мировой прогрессивной повестке.