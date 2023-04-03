Путин определил место проведения БРИКС в 2024 году Встреча глав стран БРИКС в 2024 году пройдет в Казани

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Президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения встречи глав стран БРИКС в 2024 году. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем оргкомитета назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить г. Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году, — говорится в указе.

Ушаков должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета и план основных мероприятий.

Ранее стало известно, что крупнейшие экономики мира работают над созданием новой глобальной валюты. Страны БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и Южная Африка, рассматривают это как стратегию продвижения общих целей и снижения зависимости от США. Переход на новую валюту также поспособствует развитию торговых отношений между странами. Председатель Госдумы РФ Александр Бабаков уверен, что новая валюта должна приносить пользу общим целям БРИКС.