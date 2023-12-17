«Не место в той стране»: Путин высказался о Донбассе Путин: Донбассу не место в составе Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Донбассу не место в составе Украины, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита на выставку «Россия» на ВДНХ в Москве. Так глава государства отреагировал на рассказ представительницы стенда о том, что в прошлом ее едва не отчислили из университета за отказ называть Россию врагом и говорить на украинском языке, передает РИА Новости.

Женщина пояснила, что это произошло, когда она училась на первом курсе — еще до вхождения Донбасса в состав России. Собеседница президента добавила, что после этого ее родителей вызвали в деканат и сказали, что ей «не место в этой стране».

А может быть, Донбассу не место в той стране, — ответил Путин.

Ранее обозреватель Sky News Шон Белл предположил, что выступление президента России Владимира Путина на большой ежегодной пресс-конференции и его внешний вид говорят об успехе российской армии в зоне специальной военной операции. При этом он признал, что западные лидеры после неудачного контрнаступления ВСУ поставили под сомнение возможность Украины добиться успеха.

До этого член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что украинцы начали испытывать смертельную усталость от затяжных боевых действий. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский предал своих избирателей, которые поверили в его обещания закончить боевые действия в Донбассе. Сенатор отметила, что сейчас большинство граждан страны выступают за мир с Россией.