Путин окунулся в прорубь в Подмосковье

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин по традиции окунулся на Крещение в прорубь в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Представитель Кремля добавил, что фото или видео снято не было.

Президент принимал участие в крещенских купаниях, делал он это в Подмосковье. На этот раз никаких видео или фотоматериалов нет. Просто сообщаем, что он последовал своей традиции, — сказал Песков.

Накануне глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев окунулся в Крещенскую купель при температуре минус 53 градуса. В своем Telegram-канале он написал, что этот ритуал является для него традиционным.

Глава региона призвал не забывать о собственном здоровье и беречь себя. Он напомнил, что купание в крещенской проруби считается для верующих исключительно добровольным делом.

Власти Днепра в этом году не будут организовывать специальные места для крещенских купаний, заявил мэр города Борис Филатов. Саму традицию он назвал «безобразием». Кроме того, обращаясь к местным жителям, Филатов сказал, что они могут делать, что хотят, даже «утопиться».