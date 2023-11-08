Путин охарактеризовал роль СНГ в составе Евразии Путин: СНГ является неотъемлемым элементом поддержания мира в Евразии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что Содружество независимых государств (СНГ) является неотъемлемым элементом поддержания мира и стабильности в Евразии. В интервью газете «Казахстанская правда» глава государства подчеркнул, что одна из главных задач России — создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

Содружество независимых государств рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов — углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов, — отметил президент.

Ранее Путин заявил, что некоторые страны, входящие в состав Содружества Независимых Государств, почти прекратили свою работу как члены объединения. Так, Молдавия почти утратила свою идентичность, но это выбор ее властей, а Украина и Грузия только числятся членами содружества, но не работают в нем. Российский президент также добавил, что работа в рамках СНГ позволяет усилить позиции идентичности государств. При этом, как подчеркнул Путин, для них не создаются никакие препятствия к сотрудничеству.