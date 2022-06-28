Путин охарактеризовал отношения с Таджикистаном Путин назвал дружескими и глубокими отношения с Таджикистаном

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Президент России Владимир Путин с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном охарактеризовал отношения двух стран как дружеские и глубокие. Он подчеркнул, что государства плодотворно работают «по всем направлениям».

Действительно, наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнические, мы работаем по всем направлениям, активно причем, — сказал Путин.

Российский политик добавил, что таджики, работающие в РФ, вносят весомый вклад в развитие экономики страны. По его словам, они «являются таким мостом человеческим, мостом дружбы» между странами.

В ходе встречи лидеры России и Таджикистана также обсудили вопросы, касающиеся Афганистана. Путин указал на то, что ситуация в стране нормализуется и Россия будет настаивать на том, чтобы все этнические группы принимали полноценное участие в управлении государством. Кроме того, президент РФ подчеркнул, что Москва владеет контактами со всеми политическими силами в Афганистане.

Путин и Рахмон уже встречались в мае 2022 года. Тогда в ходе встречи президент России подчеркнул значимость развития торгово-экономических отношений РФ и Таджикистана, несмотря на текущую ситуацию на Украине.