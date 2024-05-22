Путин охарактеризовал личные качества погибшего президента Ирана Путин заявил, что Раиси был надежным партнером России и человеком слова

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Владимир Путин и Вячеслав Володин

Глава РФ Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который отправляется в Иран на траурные мероприятия, назвал погибшего президента этой страны Ибрахима Раиси очень надежным другом и человеком слова, пишет пресс-служба Кремля. Он попросил спикера нижней палаты парламента передать Тегерану слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией.

Конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать, имея в виду, что если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться, — подчеркнул российский лидер.

Вячеслав Володин отметил, что Раиси много сделал для развития отношений между двумя странами. Он напомнил, что иранский лидер встречался с депутатами РФ и выступал в Госдуме. Владимир Путин также заверил, что Россия всегда готова оказать экспертную помощь и поддержку в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб президент Ирана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен положительно ответил на вопрос сенатора Теда Круза, стал ли мир лучше теперь, когда Ибрахим Раиси мертв. По словам американского политика, мир и иранский народ выиграли от его гибели в авиакатастрофе.

Вертолет, перевозивший Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц, 19 мая упал в горном районе Верзеган. Все присутствовавшие на борту погибли. Раиси полетел в Азербайджан на американском вертолете Bell 212, хотя обычно выбирал для передвижения российский Ми-171, указывала ранее турецкая газета Turkiye. Также стало известно, что обычно пилоты назначались из рядов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а в этот раз — из армейских кадров.