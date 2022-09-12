Путин охарактеризовал действия недоброжелателей России Президент России Путин назвал действия недоброжелателей страны непредсказуемыми и импульсивными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Действия недоброжелателей страны непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономике. Он добавил, что в ответ на это надо работать в своей логике, решать свои задачи.

Мы видим, что действия наших, так, мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и во многом импульсивны, они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны, а, значит, тем более мы должны работать в своей логике, удерживать инициативу, — сообщается на сайте Кремля.

Путин добавил, что нужно не просто реагировать на какие-то недружественные шаги, а последовательно решать свои задачи развития в экономике, в социальной сфере, в инфраструктуре. В частности, по его словам, это касается и подготовки проекта федерального бюджета.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал главные факторы, которые позволяют сохранять в стране финансовую стабильность в условиях санкций. В их числе он назвал функционирование Фонда национального благосостояния, которое позволило создать вместе с Банком России подушку безопасности, а также создание электронного бюджета и технологических платформ для администрирования в ведомствах. Другими важными факторами стали укрепление рубля, ответственная финансовая политика и решения, принимавшиеся под руководством президента России.