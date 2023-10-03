Путин одобрил запрет бесплатного перехода предприятий на свои ЛЭП «Коммерсантъ»: Путин одобрил запрет бесплатного перехода предприятий на свои ЛЭП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель «Россетей» Андрей Рюмин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой решить проблему ухода промышленности из общей электросети на собственную генерацию, в том числе запретить частичный или полный переход на потребление энергии с собственной электростанции без компенсации, пишет «Коммерсантъ». Глава государства одобрил просьбу и дал поручение вице-премьеру Александру Новаку подготовить решение по этому вопросу, тот поручил проработать его Минэнерго и профильным ведомствам, пишет газета.

Переход компаний на свои системы генерации электросети приводит к увеличению объема теряемых доходов для «Россетей», а оставшиеся потребители в связи с этим вынуждены тратить больше средств на электроэнергию, убежден глава госхолдинга. Рюмин подчеркивает, что в результате этого «усиливаются экономические предпосылки» дальнейшего ухода из сети и «может складываться ситуация, когда все затраты на содержание сетевой инфраструктуры вынуждены будут нести социально значимые группы потребителей, малый и средний бизнес».

Ранее российский энергохолдинг «Интер РАО» начал частичные ограничения поставок электроэнергии в Китай. Представитель компании добавил, что она предупредила Китай, Монголию и Азербайджан об увеличении стоимости поставок.