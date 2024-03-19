Путин одобрил сделку по покупке всех акций Highland Gold Путин подписал распоряжение, разрешающее покупку 100% акций Highland Gold

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым одобрил проведение сделки по покупке акций золотодобывающей компании Highland Gold, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно ему, решение принято в соответствии с указом о специальных экономических мерах из-за недружественных действий иностранных государств. Указом президента разрешается покупка 100% акций компании.

Разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов акций международной компании акционерное общество «ХАЙЛЭНД ГОЛД», принадлежащих Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед (Highland Gold Mining Limited), — говорится в документе.

Ранее Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее Экспобанку приобрести все акции Эйч-эс-би-си Банка, являющегося дочерней компанией международной финансовой группы HSBC. Руководство HSBC заявляло, что завершение сделки будет означать окончательный уход группы из страны.

До этого Владимир Путин одобрил проведение сделок с акциями ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и Ozon Holdings PLC. Ограничения были введены в августе 2022 года.

Кроме того, президент России разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями нефтяной компании «РуссНефть». 23,46% в организации принадлежало швейцарскому трейдеру Glencore.