Путин одобрил продажу угольных активов украинского миллиардера Ахметова Путин одобрил покупку бывших угольных активов Ахметова в Ростовской области

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее АО «Лучшее решение» приобрести бывшие угольные активы украинского миллиардера Рината Ахметова. Речь идет о компаниях «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“». Документ опубликован на сайте правовой информации.

В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» разрешить совершение акционерным обществом «Лучшее решение» сделок по приобретению 100% акций акционерных обществ «Донской антрацит» и «Шахтоуправление „Обуховская“», принадлежащих Fabcell Limited, — говорится в документе.

Холдинг Ахметова ДТЭК приобрел предприятия в 2012 году у ООО «Ростовский антрацит», сумма сделки составила $39 млн. В 2021 году в компании сообщили, что ростовские шахты отошли Сбербанку в счет погашения долгов холдинга. При этом, по данным издания «Коммерсант», в то же время акции «Донского антрацита» и «Обуховской» были проданы кипрской компании Valleyton Investments за $230 млн. СМИ указывают, что владельцем компании является гражданка Армении Елена Оганесян, которую связывают с партнером Ахметова Вадимом Новинским. В июне 2023 года бывшие активы Ахметова перешли СБК «Премьер» после удовлетворения соответствующей просьбы ФАС.

Ранее Владимир Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, бывших Российской империи и СССР за рубежом. В указе уточняется, что также будут выделены средства на поиск этого имущества за границей и оформление на него соответствующих прав.