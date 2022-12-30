Путин одобрил использование валюты при оплате долгов за газ Путин позволил недружественным странам расплачиваться валютой при возмещении долгов за газ

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин разрешил производить расчеты в иностранной валюте покупателям из недружественных стран в случае оплаты или взыскании задолженности за поставки отечественного газа. Об этом говорится в соответствующем указе, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ дополняет пункт 8 мартовского указа, устанавливающего порядок оплаты за российский газ в рублях с покупателями из недружественных стран. В пункте 8 говорится, что в случае, когда покупатель передает обязательства по оплате газа другому лицу, оно исполняет его также в установленном порядке.

Поправки уточняют, что расчеты между российским поставщиком и зарубежным покупателем при взыскании задолженности и погашении таковой по контракту на поставку природного газа, осуществленную в полном объеме, могут производиться в иностранной валюте, указанной в текущем контракте.

Оплата в этом случае производится на специальный счет поставщика, он открывается уполномоченным банком в указанной в контракте иностранной валюте.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ на рубли в действующих контрактах с недружественными странами. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи. Глава государства также поручил Центробанку и кабмину в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что отказ от расчётов в долларах и евро за газ является историческим решением. По его мнению, оно станет шагом к дедолларизации российской экономики.