Путин одобрил исполнение валютных государственных гарантий в рублях

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнение государственных гарантий по иностранной валюте в рублях. Документ, опубликованный на официальном сайте нормативно-правовых актов, затрагивает госгарантии, предоставляемые российским и иностранным физическим лицам, компаниям, а также зарубежным государствам и международным организациям.

Исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственной гарантии <...>, предоставленной в иностранной валюте, осуществляется в валюте Российской Федерации при наличии волеизъявления бенефициара на исполнение гарантии, — говорится в указе главы государства.

Подчеркивается, что в случае отсутствия согласия бенефициара, но при невозможности исполнить госгарантии в иностранной валюте, они также будут осуществляться в рублях. Указ официально вступает в силу с момента его опубликования.

Владимир Путин ранее подписал указ, устанавливающий специальный порядок проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции. Согласно тексту документа, он допускает использование специальных счетов на организованных торгах.