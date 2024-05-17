Путин одним выражением описал санкции США Путин: США санкциями против России пилят сук, на котором сидят

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Власти Соединенных Штатов, вводя санкционные ограничения в отношении России, пилят сук, на котором сидят, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин. Глава государства уверен, что такой политикой Вашингтон наносит себе непоправимый ущерб. Путин назвал это «ужасной глупостью» со стороны США, передает ТАСС.

Выражаясь тривиально, нашими известными поговорочками, — просто пилят сук, на котором сами сидят. Глупость ужасная, но им никак не остановиться, — считает российский лидер.

В частности, продолжил Путин, своими действиями США подрывают доверие к доллару. Этим они ослабляют главный и самый важный инструмент своего могущества, уверен президент.

Ранее Путин высказался о санкциях США против произведенных в Китае электромобилей. Он предположил, что ограничения были введены из-за высокого качества китайской техники. По мнению Путина, действия Вашингтона являются примером недобросовестной конкуренции.

До этого Минфин США объявил о новых санкциях в отношении двух граждан России и трех российских компаний. Американское ведомство обвинило их в военном сотрудничестве с Северной Кореей. Таким образом в Вашингтоне пытаются воспрепятствовать этому.