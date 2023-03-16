Путин оценил значимость ЕГЭ для российского образования Путин усомнился в пользе отмены ЕГЭ для российского образования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмена единого госэкзамена (ЕГЭ) вряд ли будет способствовать улучшению качества обучения в российских школах и доступности высшего образования, заявил президент Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, которые приводит ТАСС, несмотря на имеющиеся недостатки, ЕГЭ открывает возможности для учащихся с периферии.

Для всех должны быть открыты двери <...> во все направления развития. Если вы думаете, что полная отмена ЕГЭ этому будет способствовать, все-таки это спорная точка зрения, — сказал глава государства.

Президент отметил, что в некоторых городах среднее и высшее образование развивается не так, как в традиционных образовательных центрах в городах-миллионерах. По его словам, ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах страны и благодаря экзамену число таких студентов выросло в разы.

Путин добавил, что систему ЕГЭ нужно совершенствовать. По его словам, Минпросвещения, Минобрнауки и ректоры вузов уже думают над этим.

Ранее по поводу отмены ЕГЭ высказался премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, такой вопрос не должен решаться без серьезного анализа, необходимо взвесить все плюсы и минусы.