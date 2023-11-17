Президент России Владимир Путин, говоря о запретах всего русского в Европе, заявил, что никакой пользы европейцам это не приносит, передает РИА Новости. В этой связи глава государства вспомнил слова из песни барда Владимира Высоцкого.

Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, в Италии, мы об этом уже много раз говорили. У нас в свое время Высоцкий пел: «запретили одно, запретили даже воинский парад, скоро все, к чертям собачьим, запретят». У вас там скоро все запретят — это понятно, но непонятно зачем?сказал Путин.

Ранее финская телерадиовещательная компания Yle сообщала, что на Украине запрещают исполнение русского балета, называя его средством «мягкой силы» России. По данным СМИ, некоторые украинские коллективы продолжают гастролировать с русскими произведениями по всему миру.

При этом прима Национальной оперы Украины Виктория Зварич, сотни раз исполнявшая главную партию в «Лебедином озере», у которой все «движения уже в мышечной памяти», больше не может этого делать. По ее словам, «сначала приходит балет, а потом — танки». Главный хореограф Национальной оперы Виктор Литвинов также счел решение властей «верным».

Также Путин отмечал, что Россию связывают с Европой вековые традиции в области культуры, основанные на христианстве. Но европейские лидеры, по словам главы государства, сами уничтожают свои корни.