Путин оценил запрет всего русского в Европе строками Высоцкого Путин: запреты на все русское не приносят европейцам никакой пользы

Фото: Форум объединенных культур

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин, говоря о запретах всего русского в Европе, заявил, что никакой пользы европейцам это не приносит, передает РИА Новости. В этой связи глава государства вспомнил слова из песни барда Владимира Высоцкого.

Вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкивались в Европе, в Италии, мы об этом уже много раз говорили. У нас в свое время Высоцкий пел: «запретили одно, запретили даже воинский парад, скоро все, к чертям собачьим, запретят». У вас там скоро все запретят — это понятно, но непонятно зачем? — сказал Путин.

Ранее финская телерадиовещательная компания Yle сообщала, что на Украине запрещают исполнение русского балета, называя его средством «мягкой силы» России. По данным СМИ, некоторые украинские коллективы продолжают гастролировать с русскими произведениями по всему миру.

При этом прима Национальной оперы Украины Виктория Зварич, сотни раз исполнявшая главную партию в «Лебедином озере», у которой все «движения уже в мышечной памяти», больше не может этого делать. По ее словам, «сначала приходит балет, а потом — танки». Главный хореограф Национальной оперы Виктор Литвинов также счел решение властей «верным».

Также Путин отмечал, что Россию связывают с Европой вековые традиции в области культуры, основанные на христианстве. Но европейские лидеры, по словам главы государства, сами уничтожают свои корни.