Путин оценил уровень развития ВС России Путин: план развития ВС России выполняется в полном объеме

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Владимир Путин

План развития Вооруженных сил России выполняется в полном объеме, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он отметил, что многое сделано для развития ракетных войск стратегического назначения, передает РИА Новости.

У нас существует и в работе находится план развития вооруженных сил. Он выполняется, и выполняется теми темпами и в том объеме, который им и предусмотрен, и согласован на всех уровнях. <...> У нас многое сделано для развития РВСН, — сказал Путин.

Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды ВС РФ во время проведения частичной мобилизации, «за верность долгу, патриотизм, твердую решимость защищать нашу страну, нашу Россию, а значит свой дом, свою семью, наших граждан, наших людей».

Глава государства заявил, что исходя из опыта проведения спецоперации, нужно внести коррективы во все компоненты Вооруженных сил РФ.

Исходя из опыта проведения специальной военной операции, нам нужно продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов Вооруженных сил, включая Сухопутные войска, — сказал глава государства.

В ходе встречи Шойгу доложил Путину об окончании частичной мобилизации. Глава Минобороны отчитался, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что участники боевых действий в ходе СВО получат статус ветеранов боевых действий.

Глава Минобороны также сообщил, что военные комиссариаты в рамках спецоперации продолжат мероприятия по комплектованию войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.