Путин оценил возможное введение льгот на покупку жилья Путин: введение льгот на вторичное жилье положительно скажется на отрасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что введение льгот на приобретение вторичного жилья положительно повлияет на развитие отрасли, передает ТАСС. Глава государства сообщил в ходе разговора с главой ДОМ.РФ Виталием Мутко, что власти стараются поддержать и эту сферу, и граждан.

Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если все-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого? Все-таки это тоже косвенно, но положительно будет отражаться и на отрасли, — заявил Путин.

Глава государства сказал, что имеет в виду всю страну, а не только Дальний Восток.

Мутко в свою очередь отметил, что вторичное жилье пользуется большей популярностью у покупателей, так как в этом сегменте жилье стоит дешевле.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Сергей Колунов выступили с инициативой быстрее передавать квартиры от застройщика дольщикам в случае досрочного завершения работ. Они предполагают, что мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на людей, которым приходится арендовать квартиру в ожидании собственного жилья. Кроме того, это сократит расходы застройщика, подчеркнул Колунов.