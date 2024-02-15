Путин оценил возможный выход США из НАТО Путин: выход из НАТО является исключительно решением США

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НАТО — это инструмент внешней политики США, заявил президент РФ Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину, поэтому если власти Штатов считают, что он им не нужен, это исключительно их решение. Кроме того, президент предположил, что Североатлантический альянс уже вообще не имеет смысла, передает пресс-служба Кремля.

Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение, — сказал Путин.

Также президент сообщил о готовности России работать с любым лидером США. Москва будет сотрудничать с тем президентом, кому окажут доверие американцы, уточнил он. При этом политик отказался комментировать слухи об ухудшении здоровья Джо Байдена, поскольку не является квалифицированным врачом. Однако добавил, что при личной встрече три года назад он никаких когнитивных проблем у американского лидера не заметил.

Также Путин счел хорошим тот факт, что западные лидеры посмотрели его интервью журналисту Такеру Карлсону и дали оценки, пусть и негативные. Путин поблагодарил экс-телеведущего как посредника в коммуникации, которая некоторое время назад прервалась, причем не по вине России.