Путин оценил вероятность столкновения России и НАТО Путин заявил, что Россия не хочет военного столкновения с НАТО, но готова к нему

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия не хочет военного столкновения с НАТО, но если подобное случится, она готова к подобному развитию событий, заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита Россия-Африка. Он также отметил, что для предотвращения возможных конфликтов ранее был создан специальный механизм.

Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в свое время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определенных подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации. <...> Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы, — сказал Путин.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и НАТО находятся на грани войны. По мнению политика, точнее будет сказать, что риски прямого вооруженного конфликта РФ с Североатлантическим блоком уже «за гранью».

До этого Медведев констатировал, что третья мировая война становится все ближе. При этом Медведев подчеркнул, что специальная военная операция должна продолжаться с теми же целями, которые были обозначены изначально, в том числе включающих закрепление внеблокового статуса за Украиной, напомнил он.