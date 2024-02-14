Путин оценил вероятность ареста Карлсона в США Путин допустил арест Карлсона в США после их интервью

Фото: kremlin.ru

Журналиста Карлсона Такера могут арестовать после возвращения в США, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя собственное интервью с американским экс-телеведущим. По его словам, если это случится, то Штаты всему миру покажут истинное лицо своей «современной либерально-демократической диктатуры», что, возможно, было бы не так уж и плохо, передает пресс-служба Кремля.

Теоретически все возможно в сегодняшней Америке, в сегодняшних Соединенных Штатах <...>. С точки зрения самого Карлсона это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел. Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо, — резюмировал политик.

Также Путин рассказал, что не получил от интервью «полного удовольствия», потому что Карлсон лишил его возможности давать острые ответы на жесткие вопросы. Глава государства пояснил, что вместо напряженной беседы Карлсон выбрал тактику терпеливого слушателя и четко следовал плану, что, по мнению президента, делает его «опасным человеком».

При этом подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен высказал мнение, что политика администрации США по украинскому конфликту не изменится после интервью Путина, однако она может укрепить позиции противников помощи Киеву. Представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь констатировала, что негативная реакция представителей истеблишмента США на интервью Путина Карлсону изобличает лживость их подходов к демократии.