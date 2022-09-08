Путин оценил важность восстановления мемориала «Саур-Могила»

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Владимир Путин на церемонии открытия комплекса «Саур-Могила» оценил значение восстановления памятника советским воинам. По словам российского президента, снос подобных памятников в некоторых странах — это глумление над историей и предательство собственных предков.

С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов, — сказал Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что для России такие поступки немыслимы, а воссоздание мемориала защитникам Донбасса является предупреждением тем, кто забыл уроки истории.

Для России всё это немыслимо. Мы — плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев — это предупреждение всем, кто отрёкся от своих предков и забыл уроки истории, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Россия никогда не сможет «понять и принять» стремление уничтожить памятники героизму предков.

«Саур-Могила» — это древний курган, который был описан русским археологом в 1864 году. Это одна из высочайших точек Донбасса, с которой видно Азовское море в 90 км. В августе 1943 года стратегическая высота 277.9 была освобождена советской армии от немецких оккупантов.

Грандиозный мемориал, созданный коллективом киевских авторов и установленный после Великой Отечественной войны, был вдребезги разрушен прицельным огнем ВСУ. По поручению российского президента РВИО и Минобороны в сжатые сроки восстановили мемориал. Это 36-метровый гранитный обелиск, 12-метровая фигура солдата и четыре исторических рельефа, посвященных защитникам родины.

Также были созданы три новых рельефа, посвященных нынешним освободителям Донбасса. На мемориале вновь загорелся Вечный огонь.

Ранее в соседнем с Эстонией российском Ивангороде установили памятник танку Т-34 взамен демонтированного в Нарве. Открытие монумента напротив музея Ивана Билибина, где в июле 1944 года была прорвана оборона немецких войск, состоится в конце недели — 11 сентября.